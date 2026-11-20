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В Луховицах завершают реконструкцию стадиона «Спартак» на 1500 зрителей

Реконструкцию стадиона «Спартак» на улице Пушкина в Луховицах планируют завершить до конца ноября 2026 года. Готовность объекта достигла 99%, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Обновленный стадион «Спартак» сможет одновременно принимать до 1500 болельщиков. Реконструкцию ведут по государственной программе Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Застройщик — ГКУ МО «ДЗКС».

Основное футбольное поле оснастили искусственным газоном, электронным табло и светодиодным освещением. Вокруг него оборудовали четыре беговые дорожки длиной 400 метров каждая.

Под зрительскими трибунами разместили спортивный и тренажерный залы, раздевалки с душевыми, массажные кабинеты и комнаты для тренеров. Здесь также оборудовали комментаторскую, медицинский блок и отдельную ложу для просмотра соревнований.

На территории сохранили хоккейную коробку, второе футбольное поле, площадки для воркаута и игровых видов спорта.

Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области проверили ход работ. Готовность стадиона составляет 99%, специалисты завершают наладку внутренних инженерных систем. Завершение реконструкции запланировано до конца ноября 2026 года.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, на территории Московской области продолжится работа по ремонту спортивных стадионов, на это есть запрос.

«Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы. Этот запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания», — уточнил губернатор.