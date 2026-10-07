В Луховицах выполнили 60% капремонта школы № 9

Капитальный ремонт средней школы № 9 на Учебном переулке в Луховицах завершен на 60%. Открытие обновленного здания запланировано на 1 сентября 2027 года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В Луховицах продолжается капитальный ремонт средней школы № 9 на Учебном переулке. Строительная готовность объекта составляет 60%. Работы ведут по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с задачами национального проекта «Молодежь и дети».

«На объекте 30 человек, 2 единицы техники. Строители завершили демонтажные и кровельные работы, ведут общестроительные, фасадные и отделочные работы, занимаются монтажом инженерных коммуникаций, завершают установку окон и витражей», — сообщила пресс-служба ведомства.

После ремонта здание площадью почти 2,7 тыс. квадратных метров будет полностью соответствовать современным образовательным стандартам. В школе обновят учебные кабинеты, создадут просторные рекреации, оборудуют современные инженерные системы и безопасную пришкольную территорию.

Проект также предусматривает обустройство спортивного ядра площадью более 4 тыс. квадратных метров для занятий физкультурой и спортивных мероприятий. Обновленную школу планируют открыть 1 сентября 2027 года.

Создавать условия для развития и самореализации молодых людей по всей стране помогает нацпроект «Молодежь и дети». Он также поддерживает юные таланты и помогает школьникам с выбором будущей специальности по программе «Профессионалитет». Работают центры дополнительного образования, школьные лаборатории, технопарки и другие современные познавательные пространства. Студенты колледжей обучаются на современном оборудовании под руководством наставников и сразу получают практический опыт в востребованных специальностях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.