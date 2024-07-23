сегодня в 18:14

В Луховицах определили подрядчика для капремонта Белоомутской школы-интерната

В Луховицах подвели итоги конкурса на выполнение капитального ремонта «Белоомутской школы-интерната для обучающихся с ОВЗ». По итогам конкурса заключен контракт на проведение комплекса проектных и строительно-монтажных работ, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Работы будут проведены в рамках государственной программы по капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры.

Подрядчиком на площадке выступает ООО «Основание».

В рамках технического задания в здании по адресу: поселок Белоомут, ул. Центральная, дом № 57 планируются провести кровельные и фасадные работы, обновить входные группы, провести полную замену инженерных сетей и сантехнического оборудования, окон и дверей, провести внутреннюю отделку помещений и благоустройство прилегающей территории. Также будет закуплена новая мебель и учебное оборудование.

Работы планируют завершить к 1 сентября 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на территории региона ежегодно приводят в порядок 60 школ. Там появляются современные спортзалы, лаборатории, пищеблок и т. д.

«Все это другое настроение и для учителей, и для наших деток», — сказал Воробьев.