В Лосино-Петровском планируют провести капитальный ремонт детского сада

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту, поставкой оборудования для обеспечения эксплуатации детского сада в городском округе Лосино-Петровский Московской области, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту с поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: «МБДОУ д/с № 3 «Ивушка», Московская область, г. о. Лосино-Петровский, г. Лосино-Петровский, ул. Гоголя, д. 30».

Предстоит произвести комплекс работ в здании детского сада, площадь застройки составляет 1 680,4 кв. метров.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансируются за счет средств бюджета Московской области.

Выполнение работ планируется завершить в 2025 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе до 15 августа проверят каждое учебное заведение, чтобы выяснить, все ли готово к новому учебному году. К 1 сентября в Подмосковье за парты сядут 1,084 млн ребят.

«К учебному году мы откроем 39 новых школ и 26 детских садов, а после капремонта заработают еще 40 школ», — написал Воробьев в Telegram-канале.