сегодня в 18:34

В Лосино-Петровском открылась новая поликлиника на 320 мест

Построена и открыта новая поликлиника на 320 мест в микрорайоне Лукино-Варино городского округа Лосино-Петровский, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Подмосковья.

Новое медицинское учреждение в поселке Свердловский построено в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Трехэтажное здание общей площадью порядка 6 тыс. кв. метров рассчитано на прием 320 человек в смену: 270 взрослых и 50 детей. В нем предусмотрено размещение педиатрического и терапевтического отделений, клинико-диагностической лаборатории, отделения функциональной диагностики, неотложной медицинской помощи и других. Новое поликлиническое учреждение оснащено современным оборудованием.

На первом этаже поликлиники разместилось тяжелое оборудование: маммограф, флюрограф, рентген-аппарат. Также здесь располагается отделение неотложной помощи, кабинеты забора анализов и вакцинопрофилактики, а также регистратура и аптека. Для удобства пациентов организованы комфортные места ожидания приема, игровые зоны, комната матери и ребенка.

На втором этаже будут принимать терапевты, педиатры и узкопрофильные специалисты. На третьем — отделение профилактики и дневной стационар.

Сегодня поликлиника открылась и примет своих первых пациентов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил о важности крупных проектов инфраструктуры ЖКХ. Он подчеркнул, что каждый проект предполагает вовлеченность.

«Мы успели коснуться ключевых направлений, реализация которых крайне важна в 2025 году. Это связано с большими госпрограммами в части модернизации тепло- и водоснабжения, газификации — президентского проекта», — сказал Воробьев.