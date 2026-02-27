В Лосино-Петровском модернизируют биокомбинат для выпуска вакцины

Производство противоящурной вакцины увеличат на 67 млн доз в год после модернизации корпуса ФКП «Щелковский биокомбинат» в Лосино-Петровском. Завершить работы планируется во II квартале 2026 года, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Модернизация затрагивает участок здания «Вирус», где наладят выпуск инактивированной вакцины на основе обезвреженного вируса для профилактики ящура у сельскохозяйственных животных. После завершения проекта предприятие сможет дополнительно производить до 67 млн доз препарата ежегодно. Стоимость работ, по данным площадки «РосТендер», оценивается примерно в 312 млн рублей.

Площадь реконструкции составляет около 1,9 тыс. кв. м. Текущая строительная готовность объекта достигла 80%. Генеральным подрядчиком выступает компания «СК-55». Надзор за ходом работ осуществляет Главгосстройнадзор Московской области.

ФКП «Щелковский биокомбинат» является одним из крупнейших российских производителей ветеринарных препаратов. Предприятие выпускает вакцины против ящура, бешенства, бруцеллеза, ринопневмонии лошадей и ряда заболеваний свиней. Расширение производства позволит увеличить объемы стратегического препарата и снизить эпизоотические риски для животноводства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе начнут разрабатывать биотехнологические препараты. Компания «Биннофарм Групп» в год выпускает более 370 млн упаковок лекарств.

«Здесь запустят сразу два новых проекта: учебно-научный центр, созданный вместе с МФТИ, и центр разработки биотехнологических препаратов. Чтобы работать было комфортно, для сотрудников построят жилые дома неподалеку, а в учебном центре откроют специализированную школу. К 2030 году здесь будут работать 400 специалистов, объем инвестиций в проект до 2028 года составит 16 млрд рублей», — подчеркнул губернатор.