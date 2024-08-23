сегодня в 18:11

В Лобне завершается строительство новой поликлиники на 600 человек в смену

Строительная готовность новой поликлиники в городском округе Лобня превысила 90%. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На объекте задействовано 95 рабочих и 4 единицы техники. Ведется устройство слаботочных сетей, благоустройство прилегающей территории — устройство проездов и тротуаров, парковочного пространства, а также мест для отдыха.

Внутри здания специалисты проводят уборку помещений и расставляют мебель.

Новую поликлинику смогут посещать 600 человек в смену. Такая вместимость позволит решить вопрос доступности медпомощи жителям городского округа.

Открытие поликлиники планируется в конце 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.