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В Лобне завершается строительство нового детского сада на 330 мест

В городском округе Лобня близится к завершению строительство нового детского сада в микрорайоне Катюшки. На данный момент объект готов более чем на 97%. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Рабочие почти закончили внутреннюю отделку и совсем скоро начнут отмывку и завоз оборудования. Вокруг здания уже выкладывают тротуарную плитку, завезены детские игровые элементы, высажен газон.

На объекте ежедневно трудятся более 70 рабочих и 5 единиц техники. Завершение работ ожидается в августе текущего года. Детский сад будет рассчитан на 330 воспитанников.

В городском округе Лобня уделяется большое внимание развитию сферы образования. Так, рядом с детским садом строится одна из крупнейших школ Подмосковья на 2 200 мест. Она станет инженерно-техническим лицеем, что даст возможность получить качественное профильное образование большему количеству школьников Лобни.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.