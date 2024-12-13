сегодня в 16:26

В Лобне приступили к заливке фундамента нового ФОКа

В городском округе Лобня приступили к заливке фундамента будущего физкультурно-оздоровительного комплекса. Работы идут в рамках госпрограммы Московской области за счет средств бюджета, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На объекте работают тридцать человек и четыре единицы техники. Строители занимаются подготовкой основания фундаментной плиты, приступили к заливке бетона в основание фундамента.

В здании нового спорткомплекса разместится бассейн с раздевалками и душевыми, спортивные и тренажерные залы, кафе, а также медицинский блок. На прилегающей территории появится парковка, места для отдыха и детская игровая площадка.

Завершить строительство объекта планируется в 2025 году.

В городском округе Лобня уделяется большое внимание развитию спорта. Здесь работают 18 бюджетных спортивных секций, участники которых регулярно показывают высокие результаты на турнирах различного уровня.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.