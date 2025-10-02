В Лобне приступили к строительству нового детсада на 200 мест

Новое здание детского сада на 200 мест на улице Комиссара Агапова, дом № 8А, в Лобне будет сдано в 2027 году. Оно разместится на месте снесенного аварийного здания дошкольного образовательного учреждения. Подрядчик приступает к строительно-монтажным работам, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса.

Работы ведутся в рамках госпрограммы Московской области за счет средств бюджета.

«В настоящее время подрядчик завершил демонтаж старого корпуса и приступает к общестроительным работам по возведению нового здания», — сказал министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.

Подрядчику предстоит до конца 2027 года возвести здание площадью около 1,8 тыс. кв. м на месте старого детского сада на 160 мест, который планировали отремонтировать, но из-за состояния подвального помещения и инженерных коммуникаций было принято решение о его сносе и строительстве нового корпуса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.