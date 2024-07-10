сегодня в 11:30

В Лобне подрядчик приступил к демонтажным работам в здании школы № 5

В городском округе Лобня начался ремонт СОШ № 5. Сейчас строители проводят демонтаж внутренних конструкций — стен, полов, окон и дверей. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Подрядчик вышел на площадку 26 июня, завез оборудование и инструмент, демонтажные работы начали вести уже на следующий день. На площадке работают 23 человека и 2 единицы техники.

В рамках капремонта обновят фасад и кровлю здания, проведут замену всех инженерных систем, сантехнического оборудования, проведут внутреннюю отделку помещений, закупят современную мебель и оборудование для классов, спортивного зала, пищеблока.

Здание школы построено в 1960 году. Его общая площадь 3 832,2 кв. метров.

Сдача объекта запланирована до конца декабря 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.