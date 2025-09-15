В Люберцах завершено устройство фундамента нового образовательного комплекса

В строящемся образовательном комплексе в поселке Октябрьский округа Люберцы завершены фундаментные работы. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

Строительство нового образовательного комплекса ведется в рамках госпрограммы за счет средств бюджета Московской области.

«На площадке задействовано 69 рабочих и 7 единиц техники. Ведется бетонирование стен цоколя и первого этажа здания, вынос инженерных сетей. Работы в графике», — уточнил министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.

В составе образовательного комплекса разместятся школа на 1 500 мест и детский сад на 200 мест. Общая площадь объекта составляет более 22 тыс. кв. м. Помимо учебных классов, в многофункциональном образовательном комплексе предусмотрены мастерские, актовый и спортивные залы, пищеблок и столовая, блок медицины и библиотечно-информационный центр. В блоке детского сада, разместятся групповые ячейки со спальнями, игровыми и обеденными зонами.

На прилегающей территории образовательного комплекса разместятся благоустроенные зоны для занятий спортом и отдыха, адаптированные для разных возрастных групп, а также зоны озеленения. Рядом с блоком детского сада — игровые площадки и прогулочные зоны, а для школьников — спортивные зоны с турниками и пространство для физкультуры с прорезиненным покрытием.

Завершить все работы и обеспечить ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2027 году.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.