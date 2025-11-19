сегодня в 15:34

В Люберцах строители завершают демонтажные работы в детском саду при школе № 26

Дошкольное отделение школы № 26 на улице Коммунистическая, дом № 12А, в Люберцах ждет масштабное обновление. Подрядчик заканчивает демонтажные работы, вскоре приступит к общестроительным и отделочным работам, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Площадь дошкольного отделения — 1 711 кв. м. В ходе капремонта специалисты выполнят демонтаж старых конструкций, заменят оконные блоки, возведут внутренние перегородки, установят короба вентиляции, осуществят покраску стен, заливку и укладку пола, установят новые двери и осветительные приборы. Также будут проведены работы по модернизации пищеблока, прокладке инженерных коммуникаций: водоснабжения, канализации, отопления и электрической разводки, фасадные и кровельные работы. Для детского сада закупят новую мебель и оборудование.

Открыть свои двери обновленное учреждение образования планирует в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.