В Люберцах продолжают капремонт корпусов областной больницы

Капитальный ремонт главного и терапевтического корпусов Люберецкой областной больницы продолжается на улице Кирова, 36. Работы ведутся в рамках госпрограммы Московской области за счет бюджета, сообщил министр строительного комплекса региона Александр Туровский, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Подрядчик выполняет общестроительные работы в двух корпусах медучреждения. На объектах монтируют кровлю, проводят фасадные работы, устраивают инженерные сети и перегородки, устанавливают оконные блоки, подоконники и двери, ведут внутреннюю отделку.

Согласно проекту, в зданиях полностью заменят инженерные и электрические сети, окна и двери, установят новое сантехническое оборудование и мебель, обновят фасады и входные группы, а также заменят кровлю. В работах задействованы 75 человек и две единицы техники. Завершить капитальный ремонт планируется в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.