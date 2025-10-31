В Люберцах продолжается капремонт гимназии № 5

сегодня в 16:57

В подмосковном Дзержинском городского округа Люберцы, на улице Томилинская, 9, продолжаются работы по капитальному ремонту. В настоящее время подрядчик ведет демонтажные работы, сообщает пресс-служба регионального министерства строительного комплекса.

Работы идут по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области», в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».

В рамках проекта в здании 1989 года постройки, площадью 12 425,3 квадратных метров, отремонтируют кровлю, утеплят и обновят фасад и входную группу, заменят системы отопления, вентиляции, канализации, сантехническое оборудование, окна и двери, проведут внутренние ремонтные работы. Для гимназии закупят новую мебель и оборудование. Переделка коснется и территории учреждения.

Обновленное здание гимназии откроется 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказывал, что в области каждый год капитально ремонтируют порядка 60 школ, актуальность данной темы не уменьшается.

«Это президентская инициатива. Мы 62-65 школ каждый год ремонтируем», — уточнил Воробьев.