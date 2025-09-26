В Люберцах построили комплекс по производству систем весогабаритного контроля

Завершено строительство нового производственного комплекса в Люберцах, где выпускают системы весогабаритного контроля. Объект получил заключение о соответствии проектной документации и скоро будет введен в эксплуатацию. Соответствующий документ выдал Главгосстройнадзор Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Застройщик — «Тензо-М» — ведущий российский производитель весоизмерительного оборудования. Производственная база компании оснащена высокотехнологичным оборудованием, не имеющим аналогов в России.

Комплекс включает производственный корпус, склад (972 кв. м), пункт весового и габаритного контроля (505 кв. м), испытательный полигон (3,8 тыс. кв. м). В производственном здании размещены участки для сборки, испытаний, настройки оборудования и хранения комплектующих. Новый комплекс позволит разгрузить действующие мощности предприятия и высвободить пространство в других корпусах.

Предприятие выпускает десятки тысяч единиц продукции в год. В номенклатуре: весы разных типов, тензодатчики и системы автоматизации взвешивания, а также дорожные системы весового и габаритного контроля. Продукция широко применяется в различных отраслях промышленности, сельского хозяйства, в сфере государственного дорожного надзора, в авиации и космонавтике.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.