В Люберцах открылась спортшкола олимпийского резерва после капремонта

В подмосковных Люберцах завершился капитальный ремонт спортивной школы олимпийского резерва на Октябрьском проспекте, 349а. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

Работы проведены по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области», в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».

Спортивная школа олимпийского резерва включает в себя не только помещения для занятий различными видами спорта, но и стадион, который тоже реконструировали. Большую часть стадиона занимает естественный газон для толкания ядра и метания копья и беговые дорожки. Это дисциплины, по которым люберецкие спортсмены имеют самые высокие результаты в Подмосковье, выходят на всероссийский и мировой уровень. Руководителем СШОР является Кирилл Соснин — ветеран СВО, Герой ДНР, кавалер орденов Мужества, участник проекта «Герои Подмосковья».

Сейчас в спортшколе олимпийского резерва развивают 11 видов спорта — тренируется почти 1 300 ребят и 37 профессиональных тренеров.

Общая площадь здания 1955 года постройки более 1 889 кв. м. На свое 70-летие школа олимпийского резерва открылась обновленной: комфортной и современной.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.