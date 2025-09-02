В Люберцах открылась обновленная гимназия № 5

На Октябрьском проспекте, дом № 318 подмосковных Люберец после капитального ремонта открылась гимназия № 5. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

Работы велись в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» за счет средств бюджета, в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».

Общая площадь здания составляет 3 823 кв. м. По проекту капремонта в здании провели кровельные и фасадные работы, устройство входных групп, замену систем отопления, вентиляции, канализации, внутренние работы. Кроме того, благоустроили прилегающую территорию, в классы установили новую мебель и оборудование.

1 сентября школа открыла свои двери и первоклашки в День знаний пришли на свою первую в жизни линейку в обновленное, красивое здание и будут учиться в уютных и светлых классах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная мобилизация в начале года для того, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.