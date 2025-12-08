В Ленинском завершили монтаж стеновых панелей новой подстанции скорой помощи

Новая модульная подстанция скорой помощи откроется в деревне Суханово Ленинского округа в 2026 году. Подрядчик завершил монтаж стеновых панелей, ведет кровельные работы. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Новый объект здравоохранения строится в рамках региональной госпрограммы по модульной технологии.

«В настоящее время подрядчик, которым выступает ООО „Крост-Д“, завершил монтаж стеновых панелей. В работах задействованы 15 человек и две единицы техники. Ведутся кровельные работы, внутренняя отделка помещений», — приводятся в сообщении слова министра строительного комплекса региона Александра Туровского.

По его словам, подстанция скорой помощи рассчитана на работу четырех бригад в смену. Общая площадь трехэтажного здания составит более 615 кв. м. Внутри разместятся диспетчерская служба, комнаты отдыха для бригад и водителей, столовая, кабинеты предрейсовых осмотров, а также административные и вспомогательные помещения.

На прилегающей территории будет выполнено комплексное благоустройство, появится парковочное пространство, боксы для ремонта техники. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2026 год.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.