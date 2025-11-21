В Ленинском продолжается строительство подстанции скорой помощи

В деревне Суханово подмосковного Ленинского городского округа продолжается строительство подстанции скорой медицинской помощи. Новый объект здравоохранения строится концерном «Крост» по модульной технологии. На научно-производственной базе концерна была разработана высокоскоростная система индустриальных технологий, благодаря которой сроки строительства сокращаются в разы. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Подмосковья.

Строительство ведется за счет бюджетных средств в соответствии с целями национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» — это достижение новых показателей долголетия граждан.

Подстанция скорой помощи рассчитана на работу четырех бригад в смену. В здании разместятся диспетчерская служба, комнаты отдыха бригад и водителей, столовая, кабинеты предрейсовых осмотров, административные и вспомогательные помещения. Общая площадь трехэтажного здания составит более 615 кв. м. На территории будет построен гараж и парковка для машин скорой помощи. Фасад здания украсит характерный медицинский крест из архитектурного бетона.

Ввод объекта запланирован на 2026 год.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли в 2022–2023 гг. на положительный баланс. Плюс 200–250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.