В Ленинском округе за два года построят четыре школы и три детских сада

В Ленинском округе продолжится масштабное развитие социальной инфраструктуры: в 2026–2027 годах построят четыре школы и три детских сада. Новые образовательные учреждения позволят создать дополнительные учебные места, снизить нагрузку на существующие школы и обеспечить жителям шаговую доступность качественного образования, сообщает пресс-служба главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

«При проектировании новых школ и детских садов мы делаем акцент не только на количество мест, но и на качество образовательной среды. Это современные здания с продуманной инфраструктурой, доступной средой и возможностями для дополнительного образования и развития детей. Для нас важно, чтобы такие объекты повышали комфорт жизни семей», — подчеркнул глава Ленинского округа Станислав Каторов.

В ближайшие два года возведут четыре школы по адресам: СОШ на 1675 мест в ЖК «Первый Квартал»; СОУ на 1150 мест в ЖК «Южная Битца»; СОШ на 1250 мест в ЖК «1-й Южный»; СОШ на 825 мест в ЖК «Ново-Молоково». Также будут построены три детских сада, которые разместятся по адресам: ДОУ на 300 мест в ЖК «1-й Донской»; ДОУ на 330 мест в ЖК «1-й Южный»; ДОУ на 210 мест в ЖК «Третий квартал». Все объекты находятся на разных этапах проектирования и строительства и будут вводиться в эксплуатацию поэтапно.

В 2025 году на территории Ленинского округа было введено в эксплуатацию 7 зданий детских садов и 5 школ. В 2026 году темпы развития социальной инфраструктуры сохранятся, а приоритет будет отдан районам с активной жилой застройкой и растущей численностью населения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории области строители возводят школы с опережением сроков.

«За 18 месяцев школы раньше не строили вообще, в лучшем случае — 36», — отметил Воробьев.