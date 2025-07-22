В Ленинском округе установили губернаторскую детскую площадку

В поселке Развилка подмосковного Ленинского городского округа установили современную детскую площадку в рамках программы губернатора Андрея Воробьева по модернизации игровых зон. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Площадка разработана с учетом потребностей детей разных возрастов и соответствует всем современным требованиям безопасности. Здесь установлено мягкое резиновое покрытие, обеспечивающее безопасность во время игр, а также современные и удобные игровые элементы», — отметил заместитель начальника управления благоустройства, сельского хозяйства и продовольствия администрации Ленинского округа Михаил Лосев.

Новая игровая площадка выделяется среди стандартных своим масштабом и современным оснащением. Ее площадь составляет 450 квадратных метров. Для активного и увлекательного времяпровождения на территории площадки установлен игровой комплекс, гимнастический комплекс, элемент для лазания, качели на цепном подвесе, качели-гнездо, качалка на пружине, качели-балансир, песочница и др.

Для удобства и безопасности на площадке устанавливаются скамейки с урнами, камеры видеонаблюдения, подключенные к системе «Безопасный регион», уличное освещение. По периметру площадка огораживается металлическими ограждениями.

Семь детских игровых площадок во дворах Ленинского округа обновят в 2025 году в рамках муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье (в этом году их 200), были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.

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