В Ленинском округе строят школу для 1 675 учеников

В «Первом квартале» Ленинского городского округа возводят большую школу для 1 675 учеников. Девелоперская компания Брусника завершает благоустройство школьного сквера. Учебное заведение расположено на участке площадью более двух гектаров. Зеленая зона находится между школой и жилыми домами, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Продолжается строительство спортивного ядра школы. Во внеурочное время объекты для занятий спортом будут доступны для всех жителей квартала. Внутри школы проходят монтажные работы. Идет установка мебели в учебных классах и оборудования в пищеблоке.

На территории перед учебным заведением высадили деревья и кустарники, они будут визуально разделять пространство. Уже выполнено мощение брусчаткой, смонтировано наружное освещение и установлены малые архитектурные формы. Ввод в эксплуатацию соцобъекта планируется в 4 квартале 2025 года.

В «Первом квартале» уже построены 6 корпусов, детский сад, соседский центр. Работает отделение вызовов врача на дом. Помимо школы здесь строится многофункциональный паркинг.

Подмосковные застройщики возводят всю необходимую социальную инфраструктуру в жилых комплексах в рамках комплексного развития территорий за счет внебюджетных источников финансирования.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работы по строительству продолжаются и после ввода объектов в эксплуатацию.

«Отмечу, что с вводом домов наша работа не заканчивается. Есть обязательства по строительству школ, детсадов, поликлиник в новых микрорайонах. Мы включаем их в госпрограмму, привлекаем инвесторов. Кроме того, прорабатываем маршруты общественного транспорта, чтобы во всех новостройках людям было удобно и комфортно жить», — сказал Воробьев.