В Ленинском округе проверили строительство корпуса перинатального центра

Глава Ленинского округа Станислав Каторов и депутат Госдумы Алла Полякова проверили ход строительства нового корпуса Видновского перинатального центра на 200 коек. Ввести объект в эксплуатацию планируют до конца 2027 года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Новый корпус возводят в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области на 2023–2028 годы». В проверке также приняли участие представители депутатского корпуса.

«Мы проверили ход строительства нового корпуса перинатального центра, которого так не хватало Ленинскому городскому округу. Это современный центр с большим гинекологическим отделением и необходимым оборудованием, который позволит создать комфортные условия для будущих мам и новорожденных. Жители ждут его с большим нетерпением», — сказала депутат Государственной Думы Алла Полякова.

Сейчас на площадке разрабатывают котлован, устанавливают ограждения и проводят механизацию стройплощадки, выполняют погрузку и вывоз грунта. На объекте задействованы 19 специалистов, в том числе инженерно-технический персонал, монолитчики, разнорабочие, геодезист и дежурный электрик, а также строительная техника.

«Новый корпус позволит принимать больше женщин и новорожденных, обеспечивать высокий уровень обслуживания и поддержку семей. Это станет значительным вкладом в развитие здравоохранения округа», — отметил глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

В настоящее время Видновский перинатальный центр ежегодно оказывает помощь около 15 тысячам женщин из Ленинского округа и соседних муниципалитетов.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.