В Ленинском округе построят школу для 1 675 учеников

В «Первом квартале» строят новую школу для 1 675 учеников — готовность 69%. Девелопер возводит соцобъект в Ленинском городском округе. Это образовательное учреждение станет самым крупным в муниципалитете, а также одним из самых больших в Московской области, сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

Сейчас рабочие продолжают монтировать фасадные панели и уже приступили к остеклению фасадов. Идет монтаж фальцевой кровли, она готова примерно на треть. Закончен световой фонарь над центральным атриумом.

«Все инженерные системы сейчас в работе: внутреннее электроснабжение, водоснабжение и канализация, отопление, пожаротушение, пожарная и охранная сигнализации. На первом этаже запущено отопление, здесь же идет черновая отделка и установка витражей. Через две недели планируем приступить к отделке на втором этаже», — рассказал технический директор Брусники в Москве и Московской области Павел Балин.

Из-за особенностей рельефа здание школы будет разноэтажным, со скатной кровлей. В ее центре расположен зенитный фонарь, под ним спроектирован атриум с амфитеатром. Атриум выполняет функцию актового зала. Все помещения школы многофункциональны. В здании появится множество общественных пространств и большой спортзал. Ученики начальных классов будут заниматься в отдельном блоке с собственным выходом во внутренний двор, где для них обустроят площадки для игр.

В конце марта начнется благоустройство территории вокруг школы. Перед учебным заведением расположится спортивное ядро. Ему отведена роль «народного стадиона», доступного местным жителям. Здесь же планируется сделать уличный амфитеатр. Школу планируют открыть в 2025 году.

В квартале уже построены детский сад для 280 воспитанников и шесть жилых домов. На первых этажах расположены магазины, кафе и полезные сервисы. В одном из корпусов работает соседский центр для жителей. Сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Застройщики построили соцобъекты в рамках комплексного развития территорий за счет внебюджетных источников финансирования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.