В Ленинском округе построят детский сад на 200 мест к 2027 году

Строительство детского сада «Малыш» на 200 мест продолжается в Видном Ленинского округа. Ход работ проверили глава округа Станислав Каторов и депутат Госдумы Алла Полякова. Завершить объект планируют в 2027 году, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Дошкольное учреждение возводят в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области на 2023–2028 годы». Новый детский сад строят на месте ранее снесенного ветхого здания, которое более 15 лет практически не использовалось из-за аварийного состояния.

«Все идет строго по графику и в полном соответствии с проектом — это очень важный социальный объект для города. Сегодня здесь строится современное здание с новыми технологиями, где будут созданы комфортные и безопасные условия для малышей, а воспитатели получат все возможности для их всестороннего развития и обучения по современным стандартам», — отметила депутат Государственной Думы Алла Полякова.

В настоящее время на площадке бетонируют плиту перекрытия, устраивают песчаное основание и армируют вертикальные конструкции. На объекте работают 28 специалистов, задействована строительная техника.

«В здании предусмотрены просторные игровые и спальные комнаты, залы для занятий музыкой и физкультурой, а также кабинеты для дополнительного творчества. На прилегающей территории оборудуют современные игровые площадки с теневыми навесами», — подчеркнул Станислав Каторов.

По его словам, продуманная планировка и учет окружающей застройки позволят создать комфортные условия для развития детей.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«Мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.