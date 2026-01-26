В Ленинском округе Подмосковья строят мультитемпературный склад «Восточный порт»

В Московской области продолжается строительство мультитемпературного складского комплекса «Восточный порт» в деревне Андреевское Ленинского округа. Общая площадь здания превышает 25 тысяч квадратных метров, комплекс включает четыре этажа многофункциональных помещений. На данный момент завершено около 30% строительных работ, окончание строительства запланировано на конец марта 2027 года.

Комплекс будет оснащен современным оборудованием для хранения и транспортировки различных видов продукции, включая свежие фрукты, овощи, мясные и рыбные изделия, охлажденные и замороженные продукты, а также напитки. Для этого предусмотрены низкотемпературные камеры и автоматизированные системы учета и контроля товаропотоков.

На первом этаже разместят административно-бытовые помещения, комнаты отдыха, санитарные блоки, охрану и видеонаблюдение. Второй этаж займут рабочие кабинеты и серверные комплексы, третий — технические помещения для обслуживания оборудования. Проект реализует компания ООО «К-ГРУПП».

Ожидается, что новый логистический центр повысит эффективность складирования и транспортировки товаров, создаст новые рабочие места и улучшит инфраструктуру региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что развитие Московского транспортного узла оказывает позитивное влияние на экономику и логистику Московского региона.

«Все федеральные проекты, которые реализуются, очень помогают. Например, развитие Московского транспортного узла: ЦКАД, М-11, М-12, переезды, которых построено порядка 30, вылетные магистрали. Все это очень важно для экономики и логистики», — сказал губернатор.