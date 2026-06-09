сегодня в 14:18

В Ленинском округе подготовили к вводу школу на 1 150 мест

Новую школу на 1 150 учеников готовят к открытию в ЖК «Южная Битца» Ленинского городского округа Подмосковья. Главное управление государственного строительного надзора Московской области выдало заключение о соответствии здания проекту, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Трехэтажное здание площадью 13 тыс. квадратных метров рассчитано на учеников разных возрастов. В школе оборудованы учебные кабинеты, медицинский блок, спортивный и музыкальный залы, столовая с собственным пищеблоком. Также предусмотрены кабинеты учителя-логопеда и педагога-психолога для дополнительного сопровождения детей во время обучения.

После получения заключения о соответствии объекту предстоит ввод в эксплуатацию. Учреждение станет второй школой в микрорайоне и расширит социальную инфраструктуру нового жилого квартала.

В ЖК «Южная Битца» уже введены в эксплуатацию 11 многоквартирных домов, три детских сада, первая школа и поликлиника. Застройщиком проекта выступает ООО «СЗ «Восток Столицы».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на территории региона ежегодно приводят в порядок 60 школ. Там появляются современные спортзалы, лаборатории, пищеблок и т.д.

«Все это другое настроение и для учителей, и для наших деток», — сказал Воробьев.