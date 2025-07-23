В Ленинском округе демонтировали 65 нестационарных торговых объектов

В Ленинском городском округе продолжается активная работа по демонтажу незаконно установленных нестационарных торговых объектов в рамках поручения губернатора Московской области Андрея Воробьева. Сегодня был произведен демонтаж продуктового павильона в поселке Володарского, расположенного на улице Центральной у дома 26, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«В данном месте размещение торгового объекта не допускается, поскольку он находится рядом с проезжей частью, пешеходной зоной и не был согласован с соответствующими органами. Любые торговые объекты, которые размещаются на территории городского округа, должны иметь колористический паспорт, особенно нестационарные, соответствовать общему облику, а также согласованное местоположение и договор на размещение объекта. В данном случае ничего из этого не было соблюдено», — приводятся в сообщении слова начальника отдела сельского хозяйства и продовольствия администрации Ленинского округа Андрея Асеева.

Данный торговый объект был самовольно возведен собственниками на муниципальной земле. Несмотря на неоднократные предписания, владелец не предпринял никаких действий по его демонтажу.

«На данный момент в Ленинском городском округе демонтированы уже 64 незаконных торговых объекта, и этот — 65-й. До конца этого года в плане 112 объектов. Полагаю, что мы этот план перевыполним», — добавил Асеев.

Реализацию данной инициативы, направленной на демонтаж всех незаконно размещенных торговых объектов в Ленинском городском округе, планируется завершить до конца 2025 года в соответствии с распоряжением губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам отслеживать состояние вылетных трасс и объектов нестационарной торговли.

«Очень важно в дальнейшем эту работу сопровождать. Очень надеюсь, что каждый глава такие вопиющие недоразумения, я бы так сказал, у себя на территории видит и готов их менять на новые», — сказал Воробьев.

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