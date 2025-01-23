В Лефортове демонтированы незаконные объекты на территории общего пользования

Земельный участок, расположенный в ЮВАО, освободили от самостроев и демонтировали нелегально установленное ограждение, поделился начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

Площадь земельного участка составляет свыше 100 кв. м. Он расположен на ул. Авиамоторная, з/у 19А9.

«Территорию площадью порядка 120 кв. м при отсутствии правовых оснований огородили забором, без разрешений и согласований там разместили несколько складских и хозяйственных строений. Объекты находились в неудовлетворительном состоянии. Учитывая наличие признаков самовольного строительства, было принято решение об освобождении территории общего пользования», — прокомментировал Иван Бобров.

Сейчас нарушения устранено — земельный участок освобожден от всех незаконных объектов и доступен для свободного передвижения пешеходов.