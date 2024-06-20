В квартале «Спутник» Подмосковья завершено благоустройство внутреннего двора

В Подмосковье продолжается реализация программы по благоустройству дворовых территорий. Девелопер завершил благоустройство внутреннего двора корпусов № 16, 17 и 18 в квартале «Спутник». Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Дворовое пространство поделено на функциональные зоны и учитывает все потребности жителей для отдыха и физического развития. При создании благоустройства использовались природные материалы и озеленение. За счет необычного рельефа территории — перепада с уклоном в сторону корпуса № 18 удалось сделать интересное пространство с холмом.

Центром притяжения внутреннего двора стал амфитеатр под открытым небом, расположенный на склоне. Возле корпусов № 16 и 17 разместился «зеленый» коворкинг: рабочие места с возможностью зарядки электронных устройств оборудовали в самой верхней точке пространства. Для самых маленьких создали развивающую видеоплощадку с интерактивной инсталляцией и две детские площадки с безопасным игровым оборудованием.

Для занятий физкультурой на свежем воздухе установили несколько спортивных тренажеров, а отдохнуть жители могут на гамаках, расположенных в центральной части двора.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.