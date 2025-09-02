В квартале «Надежда» в Ступине открылась новая школа

В квартале «Надежда» города Ступино для учеников открылись двери новой школы. Она рассчитана на 550 учеников, сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

Работы велись в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета.

Новая красивая и современная школа войдет в образовательный комплекс школы № 8. В школе общей площадью 11 тыс. кв. м два блока — начальной и основной школы, каждый — с отдельным входом. Здесь разместились учебные классы и лаборантские, помещения для групп продленного дня, мастерские, помещения для кружков, актовый и два спортивных зала, информационно-библиотечный центр, столовая с пищеблоком полного цикла, медкабинет и административные помещения.

Прилегающая территория благоустроена, выполнено озеленение.

В новой школе будут учиться дети с 1 по 11 классы.

1 сентября губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил гимназию им. Е. М. Примакова в Одинцовском городском округе, где поздравил школьников с началом учебного года, пожелав им не терять веру в себя, мечтать и учиться. В общей сложности в Московской области в школы в этом году пошли 1,11 млн детей.

По словам Воробьева, из общего числа школьников впервые за парты сядут 103 тыс. юных жителей региона — первоклассники. Губернатор Подмосковья пожелал детям не бояться трудностей, усердно добиваться цели, и тогда все получится.

«Сегодня (1 сентября — ред.) мы открыли 26 новых школ и 15 детских садов, еще 57 школ, 2 колледжа и 17 садов — после капитального ремонта по президентской программе. Еще шесть школ заработают до конца этого года. Везде стараемся создавать современные, комфортные условия для учебы и развития каждого ребенка», — отметил Воробьев в своем Telegram-канале.