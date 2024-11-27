В Кузьминках завершены работы по возведению недостроенного объекта

Подошло к концу возведение недостроенного здания на территории ЮВАО Москвы, сказал начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

Здание находится по адресу: Волгоградский, д. 153, корп. 3, стр. Планируется, что оно будет использоваться под проведение мероприятий различного формата.

«Благодаря тесному взаимодействию с собственником было приведено в порядок и введено в оборот еще одно здание на юго-востоке Москвы. Такое последовательное обновление объектов ветхого фонда способствует поддержанию архитектурного облика города», — отметил Иван Бобров.

В рамках программы по сокращению числа ветхих построек в столице инспекторы провели оценку состояния здания и разработали дорожную карту, которая позволила завершить незаконченное строительство и привести объект в соответствие с современными стандартами.

Владелец планирует эксплуатировать объект для проведения различных мероприятий, от деловых и обучающих до развлекательных, что в свою очередь будет способствовать созданию новых рабочих мест и улучшению экономической активности в районе.