В Курской области впервые за 30 лет появился новый населенный пункт

сегодня в 05:45

В Курской области построили населенный пункт Меркурий, его первые жители получили ключи от домов, пишет RT .

В регионе это первый за 30 лет новый населённый пункт.

Меркурий для своих сотрудников в рамках госпрограммы комплексного развития сельских территорий построила группа компаний «Агропромкомплектация», указано в публикации.

30 семей уже получили ключи от нового жилья. В посёлке работает детский сад, магазин и спортивный комплекс.