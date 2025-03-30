В Крюкове строят храм святого великомученика Георгия Победоносца

В столичном районе Крюково Зеленоградского административного округа Москвы продолжается возведение храмового комплекса на 500 прихожан в честь святого великомученика Георгия Победоносца, сказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

«Церковь спроектирована в традициях псковской архитектуры XV–XVI веков с элементами модерна, однокупольная со световым барабаном на четверике с 16-скатным покрытием. На основном этаже располагаются алтарь, солея, молельный зал, хоры над трапезной, в цокольном этаже — крестильный храм и служебные помещения. Ввод храмового комплекса в эксплуатацию запланирован на второй квартал 2025 года», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

В здании выполнены основные строительно-монтажные работы, ведутся отделочные работы внутренних помещений, устройство инженерных систем.

Напомним, что участие департамента градостроительной политики города Москвы в реализации программы строительства храмовых комплексов на территории города осуществляется с 2014 года, за этот период введено в эксплуатацию 120 объектов, в том числе один — на территории ЗАО.