сегодня в 15:30

В Краснознаменске строят образовательный центр на 770 мест в рамках программы ЕР

В рамках реализации партийного проекта «Новая школа» и отработки наказов жителей, а также в рамках госпрограммы Подмосковья «Строительство объектов социальной инфраструктуры» в Краснознаменске построят новый образовательный центр на 770 мест. Из них 550 — это школа и 220 — детский сад. Об этом сообщает пресс-служба секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Владимира Пирогова.

У партии «Единая Россия» много знаковых проектов, благодаря которым Подмосковье меняется. Это проекты, которые реализуются благодаря слаженному подходу команды губернатора.

«На данный момент на территории строительства образовательного центра продолжаются работы по бетонированию вертикальных конструкций технического подполья под здание школы и гидроизоляции бетонной подготовки под здание детского сада», — уточнил секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Владимир Пирогов.

В блоке школы разместятся учебные кабинеты и лаборатории, мастерские для трудового обучения, кабинеты музыки и ИЗО, библиотечно-информационный центр, спортивный и актовый залы, столовая, медицинские кабинеты. В блоке детского сада разместятся игровые и спальни, залы для физкультурных и музыкальных занятий, пищеблок, административные и вспомогательные помещения.

На прилегающей территории проведут озеленение и благоустройство, обустроят игровые и спортивные площадки. Объект будет оборудован с учетом доступности для маломобильных групп населения.

Плановый ввод в эксплуатацию в сентябре 2026 года.

Повышение качества российского образования, его доступности, создание равных возможностей для обучения детей вне зависимости от территории их проживания — приоритетное направление народной программы «Новая школа».

«В нашем городе, из-за переполненности классов, некоторые параллели вынуждены учиться во вторую смену. Строительство нового образовательного центра позволит перераспределить нагрузку на образовательные учреждения и дети Краснознаменска смогут учиться в одном графике. Что в свою очередь благотворно отразится на общей образовательной деятельности наших школьников», — прокомментировал Владимир Пирогов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории области строители возводят школы с опережением сроков.

«За 18 месяцев школы раньше не строили вообще, в лучшем случае — 36», — отметил Воробьев.