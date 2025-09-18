В Краснознаменске объявлен конкурс на благоустройство лесопарковой зоны

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение комплекса работ по благоустройству территории лесопарковой зоны в городском округе Краснознаменск, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

«Работы по данному объекту планируется завершить в 2027 году», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение комплекса работ по благоустройству территории лесопарковой зоны, включая разработку архитектурно-планировочной концепции и проекта благоустройства территории лесопарковой зоны по адресу: Московская область, городской округ Краснознаменск лесопарк вблизи ул. Промышленная». Планируется в рамках проведения закупки благоустроить участок площадью 32 га.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Формирование современной комфортной городской среды» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Краснознаменск.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работы по строительству продолжаются и после ввода объектов в эксплуатацию.

«Отмечу, что с вводом домов наша работа не заканчивается. Есть обязательства по строительству школ, детсадов, поликлиник в новых микрорайонах. Мы включаем их в госпрограмму, привлекаем инвесторов. Кроме того, прорабатываем маршруты общественного транспорта, чтобы во всех новостройках людям было удобно и комфортно жить», — сказал Воробьев.