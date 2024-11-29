В Красногорске завершается строительство образовательного центра

В Красногорске по обращениям жителей завершается строительство крупного образовательного центра. На данный момент строительная готовность объекта составляет 85%, сообщает пресс-служба администарции горокруга.

Уже завершена прокладка наружных инженерных коммуникаций: водопровода, ливневой и бытовой канализаций, тепловых и электрических сетей. Строительная готовность фасада — 65 процентов, а монтаж систем отопления, вентиляции, электроснабжения и сетей связи внутри здания почти завершен. В помещениях устанавливают окна и лифты, активно идет внутренняя отделка, устанавливаются двери на втором и третьем этажах.

Центр радушно откроет двери для 160 учащихся и 260 малышей — дошкольников.

Прилегающую территорию также приведут в порядок: создадут зоны для активного отдыха и спортивные площадки, оснащённые самыми современными тренажерами и игровыми модулями. Для учеников начальных классов откроют восемь площадок для подвижных игр и две спортивно-развивающие зоны.

Игровая зона для дошкольников будет включать 11 площадок для детей разного возраста, две физкультурные площадки и две площадки для изучения правил дорожного движения и мониторинга погоды.

Всего образовательный центр будет включать 87 различных объектов. Большинство игровых модулей уже установили. На данный момент строители приступили к укладке безопасных покрытий и беговых дорожек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.