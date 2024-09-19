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В Красногорске завершается строительство детского сада на 200 мест

В Красногорске близится к завершению строительство детского сада для 200 малышей в жилом комплексе «Ильинские луга». На данный момент ведется монтаж светопрозрачных конструкций, слаботочных систем и систем ХГВС, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На строительной площадке задействовано 66 рабочих. Выполняются работы по устройству кровли, фасада, монтажу лифтов, благоустраивается территория. Завершить строительство планируется в 4 квартале этого года.

В трехэтажном здании общей площадью более 4,5 тыс. кв. метров разместятся 9 групповых ячеек с игровыми зонами, спальнями и другими помещениями, музыкальный и физкультурный залы, пищевой и медицинский блоки.

Дошкольное учреждение будет построено по принципам безбарьерной среды — все входы в здание расположатся на уровне земли.

На прилегающей территории организуют игровые площадки с навесами и отдельные для проведения физкультуры на свежем воздухе.

На территории комплекса ЖК «Ильинские луга», расположенного в 10 километрах от МКАД по Новорижскому шоссе, запроектирована развитая социальная инфраструктура: 9 детских садов суммарно на 2 950 мест, 4 школы в общей сложности на 6 100 мест, 2 поликлиники и больница, зеленые дворы-парки с современным благоустройством, детские и спортивные площадки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.