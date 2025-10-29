В Красногорске возводят ЖК «Ангелово-Резиденц»

В городском округе Красногорск возводят ЖК «Ангелово-Резиденц». Выдано разрешение на ввод в эксплуатацию нового многоквартирного дома, сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

Корпус включает 42 квартиры. Площадь объекта порядка 3 тыс. кв. м. Кварталы выполнены в одном стиле, образуют замкнутые кольца, что обеспечивает тишину и комфорт жильцам. Подъезды корпусов выходят на внутренние улочки. Во дворах специалисты провели озеленение, оборудовали детские площадки и места для отдыха.

На территории ЖК «Ангелово-Резиденц» есть: детский сад на 120 воспитанников, салон красоты, круглосуточная охрана, детские и спортивные площадки, футбольный центр, ресторан, прогулочные зоны. Запланировано строительство еще одного детского сада на 150 детей и школы на 570 учеников.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, на территории Московской области в новых жилых домах теперь планируется делать не один нежилой этаж, а два для размещения бизнеса.

«Мы сейчас рассматриваем не 1 этаж нежилой, а, например, 2 этажа для того, чтобы больше качественных услуг или офисов располагалось в микрорайонах, которые сегодня строятся», — сообщил Воробьев.