В Красногорске строят поликлинику в шаговой доступности от дома

Строительная готовность поликлиники в деревне Глухово городского округа Красногорск составляет 80%. Об этом сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора Подмосковья.

Накануне инспекторы Главгостройнадзора провели профилактический визит на объект, в ходе которого проконсультировали строителей о ходе проведения будущей итоговой проверки. Завершить возведение двухэтажного корпуса площадью почти 1,5 тыс. кв. м планируют до конца года.

Здесь предусмотрят два отделения — взрослое и детское. В частности, прием здесь будут вести педиатры и терапевты, неврологи, эндокринологи, кардиологи и гастроэнтерологи, офтальмолог, отоларинголог, ортопед, травматолог и хирург. Кроме того, в поликлинике отроют отделение функциональной диагностики, также здесь будут проводить диспансеризацию и профилактические осмотры взрослого населения.

Объект возводят на территории ЖК «Новая Рига», он дополнит социальную инфраструктуру строящегося жилого квартала. Под надзором инспекторов Главгосстройнадзора в новом квартале уже построены детский сад на 230 воспитанников и школа на 1 150 мест.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.