В Красногорске стартовал капитальный ремонт здания детской музыкальной школы

В доме 27А по улице Вокзальной, где расположены детская музыкальная и художественная школы Красногорска, идет капитальный ремонт. Здание было построено в 1983 году. С тех пор здесь не проводили замену инженерных коммуникаций, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Начальник участка компании-подрядчика Роман Дешин рассказал, что в здании планируется полностью заменить инженерные коммуникации, включая слаботочные системы, электрику, сантехнику и отопление. Также будут отремонтированы кровля, фасад здания и входные группы.

500 воспитанников детской музыкальной школы имени А. А. Наседкина продолжают обучение в филиале в Павшинской Пойме, 12-й школе и 7-й гимназии. Летом был заблаговременно перевезен обширный парк музыкальных инструментов. Сейчас ученики, родители, педагоги и руководство учреждения ждут окончания ремонта.

Директор детской музыкальной школы имени А. А. Наседкина Ирина Рыбакова надеется, что после ремонта в здании будет хорошая вентиляция, красивый фасад, теплая крыша и подвал с выполненными по высоким стандартам коммуникациями. Также она надеется, что в здании будет тепло и уютно.

Ремонт начался осенью и должен завершиться в сентябре 2025 года. На объекте работают от 15 до 20 человек в зависимости от видов проводимых работ. Подрядчик заверяет, что все идет по графику.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.