В Красногорске продолжают капремонт гимназии № 2

сегодня в 18:23

Капитальный ремонт гимназии № 2 на улице Кирова продолжается в Красногорске, готовность объекта достигла 60%. На площадке работают 65 специалистов, ведутся кровельные и фасадные работы, монтаж инженерных систем, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Работы проходят по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Финансирование осуществляется за счет средств регионального бюджета.

Здание школы 1968 года постройки общей площадью 4 285 квадратных метров полностью обновят. Строители выполнят ремонт кровли и фасада, внутреннюю отделку помещений, обустроят входные группы, заменят системы отопления, вентиляции и канализации.

Кроме того, для гимназии закупят новую мебель и оборудование, а прилегающую территорию благоустроят. Завершить капитальный ремонт планируется к началу нового учебного года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил ответственно подойти к вопросу подготовки школ к учебному году.

«Сегодня главным большим вопросом, который мы будем обсуждать, конечно, является подготовка к новому учебному году, к школе. Это всегда ответственно, всегда волнительно. Большая президентская программа идет по капитальному ремонту. Мы это неоднократно подчеркивали. 57 школ. Мы отремонтировали большое количество школ», — сказал Воробьев.