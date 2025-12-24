В Красногорске построили новую школу на 550 мест

В Красногорске завершили строительство школы на 550 мест рядом с улицей Аннинская. Объект прошел проверку Главного управления государственного строительного надзора Московской области и получил заключение о соответствии проекту, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Трехэтажное здание площадью почти 12 тысяч квадратных метров построили вблизи улицы Аннинская. В ближайшее время школу введут в эксплуатацию.

При строительстве особое внимание уделили созданию комфортной среды для учеников и педагогов. Здание разделено на функциональные блоки с отдельными гардеробами, а каждый класс оборудован персональными ячейками для хранения вещей. Для администрации и педагогов создан современный деловой центр.

В школе оборудованы учебные классы с лаборантскими, кабинеты музыки, информатики, лингафонные кабинеты, спортивные залы, библиотечно-информационный центр и актовый зал на 200 мест. Также предусмотрены центр детских инициатив и помещения для групп продленного дня.

Для организации питания создан пищеблок с обеденным залом на 275 мест. В школе обустроен медицинский блок с изолятором, кабинетами врача, психолога, социального педагога, логопеда, а также прививочным и процедурным кабинетами. Современное оснащение и продуманная планировка обеспечат комфортные условия для обучения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что к 1 сентября 2025 года в регионе откроется 26 новых школ. Еще 57 школ будут капитально отремонтированы.

«Все знают нашу заметную динамику по строительству и открытию новых школ. К первому сентября мы открываем 26 новых школ», — подчеркнул Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.