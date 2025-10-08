В Красногорске объявлен конкурс на строительство пристройки поликлиники

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по строительству здания пристройки поликлиники в р. п. Нахабино городского округа Красногорск Московской области. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ по разработке рабочей документации, строительству объекта капитального строительства и поставке оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: Здание пристройки поликлиники № 4 смешанного типа на 550 посещений в смену государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области „Красногорская больница“ по адресу: Московская область, г. о. Красногорск, р. п. Нахабино, ул. Институтская, д. 9а». Планируется в рамках проведения закупки помимо разработки проектной документации строительство объекта капитального строительства, включая обустройство внутренних помещений, архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансируются за счет средств бюджета Московской области.

Работы по данному объекту планируется завершить в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.