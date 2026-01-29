В Красногорске начались отделочные работы при капремонте гимназии № 2

В Красногорске на улице Кирова продолжается капитальный ремонт гимназии № 2: подрядчик завершил демонтаж и приступил к отделочным работам, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Капитальный ремонт гимназии № 2 в Красногорске проводится по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Финансирование осуществляется из регионального бюджета.

В здании 1968 года постройки площадью 4 285 квадратных метров выполняют кровельные, фасадные и внутренние работы, обустраивают входные группы, заменяют системы отопления, вентиляции и канализации. Также предусмотрена закупка новой мебели и оборудования, благоустройство прилегающей территории.

Завершить капитальный ремонт планируется к началу нового учебного года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная мобилизация в начале года для того, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.