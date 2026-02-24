В Красногорске капремонт гимназии № 2 выполнили более чем на 20%

Капитальный ремонт гимназии № 2 на улице Кирова в Красногорске выполнен более чем на 20%. В здании ведутся отделочные и инженерные работы, завершить обновление планируют к началу нового учебного года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Капитальный ремонт гимназии № 2 проводят по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Работы финансируются из регионального бюджета.

В здании 1968 года постройки площадью 4 285 квадратных метров выполняют внутреннюю отделку помещений, ведут разводку труб отопления и электромонтажные работы. Общая строительная готовность по всем видам работ превышает 20%.

С начала марта подрядчик приступит к утеплению фасада и обустройству входной группы. В рамках проекта также предусмотрены закупка новой мебели и оборудования, а также благоустройство прилегающей территории. Завершить капитальный ремонт планируется к началу нового учебного года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная деталь, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.