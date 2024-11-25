В Котельниках заканчивают строить единую городскую поликлинику на 400 посещений

В рамках национального проекта «Здравоохранение» в Котельниках завершается строительство единой городской поликлиники на 400 посещений в смену. Строительная готовность единой городской поликлиники на 400 посещений, расположенной по адресу: ул. Кузьминская, 7б, составляет 90%. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В настоящее время завершены фасадные работы, продолжается благоустройство территории и отделка внутренних помещений.

В новом здании врачи смогут предоставить жителям Котельников своевременную диагностику, лечение и профилактику заболеваний. Корпус будет включать в себя детское отделение на 70 посещений в смену и взрослое на 330 посещений в смену, собственную лабораторию, отделение физиотерапии, а также дневной стационар.

Общая площадь здания составляет 12,5 тыс. кв. метров.

Открытие поликлиники планируется в 2025 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли в 2022–2023 гг. на положительный баланс. Плюс 200–250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.