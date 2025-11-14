В Котельниках демонтировали еще один нестационарный торговый объект

Планомерная работа по упорядочиванию нестационарной торговли продолжается по всей Московской области. В рамках этой деятельности пересматриваются схемы размещения торговых объектов (НТО). Об этом сообщает пресс-служба администрации округа Котельники.

В пятницу на 3-м Покровском проезде в городском округе Котельники был демонтирован НТО — павильон с тремя входными группами, представляющий собой металлическую конструкцию и общей площадью 79,9 кв. м.

Мероприятие проведено после того, как владелец не выполнил предписания о самостоятельном демонтаже, вступившего в законную силу решением суда. Данный НТО стал уже восемнадцатым по счету НТО, демонтированным с начала года в городском округе Котельники.

«Работа по приведению торговой инфраструктуры в округе в соответствие с новыми требованиями продолжается», — рассказал глава муниципалитета Михаил Соболев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал подробное обсуждение о размещении неторговых объектов в Подмосковье.

«Нам предстоит детально обсуждать порядок размещения неторговых объектов в XXI веке, когда меняются стандарты строительства, когда в современных комплексах предусмотрено все для того, чтобы во дворах не было машин, а на первых этажах малый бизнес мог чувствовать себя легально и уверенно», — заявил Воробьев.