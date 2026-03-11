В Королеве завершают строительство поликлиники на 1 тыс посещений в смену

Строительство комплексной поликлиники для взрослых и детей завершают на улице Циолковского в Королеве. Медучреждение на 1 тыс. посещений в смену готово более чем на 80% и планируется к вводу до конца 2026 года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Поликлинику возводят в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» на территории Королевской больницы. Строительство началось в марте 2025 года. Сейчас в здании ведут чистовую отделку помещений, монтаж инженерных сетей и поставку медицинского оборудования и мебели.

«В строительстве задействовано более 300 рабочих. Завершается монтаж инженерных сетей: тепло — 90%, водопровод и канализация — 86%, слабые токи — 70%. Ведутся электромонтажные работы, установка дверей, чистовая отделка. Со следующей недели начнется подготовка чистых помещений к расстановке оборудования», — сообщил министр строительного комплекса региона Александр Туровский.

В здании установят восемь лифтов для удобства посетителей. Поликлиника сможет принимать 600 взрослых и 300 детей в смену. Здесь откроют отделение неотложной помощи, кабинеты терапии и хирургии, центр здоровья, центр амбулаторной онкологической помощи, физиотерапию и другие востребованные направления. Предусмотрены дневные стационары на 45 взрослых и 20 детских коек. Общая площадь объекта превысит 17 тыс. кв. м.

Медучреждение оснастят современным оборудованием, включая КТ, МРТ, маммограф, флюорограф, рентген- и УЗИ-аппараты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу обновленной поликлиники в микрорайоне Юбилейный в Королеве, а также узнал, как оценивают перемены медработники и пациенты.

«Я хочу поблагодарить наших дорогих медиков за то, что делаете такое доброе, важное, благородное дело. Мы вами очень дорожим. Понимаем конкуренцию с Москвой, прежде всего по зарплатам, поэтому стараемся искать разные способы поддержки, чтобы привлекать врачей в Подмосковье», — сказал Воробьев.